Supermercati Sigma richiamano Salame Milano affettato per rischio Salmonella | il lotto interessato

Supermercati Sigma hanno avviato il richiamo di un lotto di Salame Milano affettato, a causa del rilevamento di salmonella. Il provvedimento riguarda un prodotto specifico, prodotto dal medesimo stabilimento. La decisione è stata presa per tutelare i consumatori e garantire la sicurezza alimentare. La catena ha comunicato che il richiamo riguarda esclusivamente il lotto indicato sulla confezione.