Supermercati Sigma richiamano Salame Milano affettato per rischio Salmonella | il lotto interessato
Supermercati Sigma hanno avviato il richiamo di un lotto di Salame Milano affettato, a causa del rilevamento di salmonella. Il provvedimento riguarda un prodotto specifico, prodotto dal medesimo stabilimento. La decisione è stata presa per tutelare i consumatori e garantire la sicurezza alimentare. La catena ha comunicato che il richiamo riguarda esclusivamente il lotto indicato sulla confezione.
Il richiamo è stato predisposto dallo stesso produttore del salame a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di salmonella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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