Farina di pistacchio richiamato dai supermercati per salmonella | il lotto interessato

Il ministero della Salute ha deciso di ritirare dalla vendita una confezione di farina di pistacchio dopo aver scoperto la presenza di salmonella nel lotto numerato 12345. La scoperta è avvenuta durante i controlli di routine e riguarda un prodotto venduto in diversi supermercati della zona. Molti consumatori avevano già acquistato la confezione prima del richiamo.

Il ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull'etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato un articolo alimentare. Si tratta di un farina di pistacchio del marchio Belbake, commercializzato come "farina di pistacchio" nei supermercati Lidl. I rischi legati al consumo riguardano la presenza di salmonella. Nella nota di richiamo si raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita per ottenere il rimborso. Nuovo richiamo: Marchio: Belbake, Farina di Pistacchio 100g, TMC 31/10/2026 - lotto 1025287 - produttore Gustibus Alimentari