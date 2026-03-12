Ex Mr Oz diventa supermercato | recuperati anche gli spogliatoi del campo da basket del Dorico
A Ancona, un supermercato sorgerà al posto dell’ex Mr. Oz, mentre gli spogliatoi comunali del campo da basket vicino saranno ristrutturati e riutilizzati. L’area, attualmente in condizioni di degrado, verrà recuperata e resa nuovamente accessibile, con l’aggiunta di nuovi posti auto per migliorare la viabilità e l’uso degli spazi pubblici.
ANCONA - Un supermercato prenderà il posto dell’ex Mr. Oz, gli spogliatoi comunali del campo da basket adiacente saranno recuperati e l’area tornerà a essere utilizzata eliminando una situazione di degrado, anche grazie alla realizzazione di alcuni posti auto. È il risultato atteso della delibera. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
