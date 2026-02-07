Scoppia la bufera col Pd Chiesto un provvedimento in commissione di garanzia

La tensione cresce tra il Pd e Stefano Baccelli. La commissione di garanzia ha ricevuto una richiesta di provvedimento, mentre i rapporti tra i vari esponenti si sono fatti sempre più accesi. Maineri, scelta dagli iscritti come candidata a sindaco, si scontra con Baccelli, che, pur essendo del Pd, ha deciso di correre alle primarie con il supporto di Spazio Progressista. La situazione resta calda e ancora tutta da seguire.

Sempre più tesi i rapporti tra il Pd, che attraverso le consultazioni degli iscritti ha eletto Federica Maineri come la proposta di candidatura a sindaco del partito, e Stefano Baccelli, che pur tesserato col Pd è entrato nella corsa delle primarie con la spinta di Spazio Progressista. In una "postilla", Baccelli ha approfittato per inviare un messaggio al segretario regionale Fossi "dato che non risponde ai miei messaggini". "Mi dica – chiede – se devo riconsegnare la tessera del Pd. Perché se devo farlo la riconsegno". Non sarà Baccelli ad uscire dal partito, "Perché quando ho pensato di stracciare la tessere, l’ho fatto per ragioni ben diverse". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoppia la bufera col Pd. Chiesto un provvedimento in commissione di garanzia Approfondimenti su Federica Maineri Commissione di garanzia del Congresso Pd ufficializzata: ecco i nomi dei componenti Il Pd "candida" il prof putiniano D'Orsi, poi cancella il post. Scoppia la bufera La campagna elettorale per il referendum del prossimo marzo si scalda. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Federica Maineri Argomenti discussi: Scoppia la bufera col Pd. Chiesto un provvedimento in commissione di garanzia; La Lega porta Casapound alla Camera, scoppia la bufera e salta la conferenza; Scontri a Torino, scoppia la bufera per le foto false sui social; Electrolux, l'azienda taglia lo smart working e scoppia la bufera. E intanto nell’Agenzia scoppia la polemica col sindacato: Dieci direzioni senza guida, Li Bassi chiarisca su nomine coordinatori provvisoriBufera all’interno dell’Agenzia del farmaco. A far scoppiare il caso una nota di Cgil, Cisl e Uil diretta al Dg Luca Li Bassi in cui si chiedono chiarimenti sulle nomine di alcuni coordinatori ... quotidianosanita.it Bufera politica a Baricella: il sindaco paragona Salvini e Vannacci ai rifiuti, la Lega attacca e scoppia la polemica facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.