Superga si inchina a Tom Pidcock è sua la vittoria alla Milano-Torino dopo una progressione devastante

A 150 anni dalla nascita della Milano-Torino, la corsa più antica del ciclismo, il britannico Tom Pidcock ha conquistato la vittoria in solitaria sul Colle di Superga. L’atleta ha effettuato una progressione decisiva, lasciando gli avversari alle sue spalle e attraversando il traguardo in prima posizione. La gara si è conclusa con il britannico che si è imposto al termine di una fuga significativa.

L'edizione che festeggia i 150 anni della gara più antica del ciclismo, la Milano-Torino, è stata vinta dal britannico Tom Pidcock, in solitaria sul Colle di Superga. Il britannico ha trovato lo spunto decisivo a 600 metri dal traguardo. Giulio Pellizzari primo degli italiani, 4°. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Dominio a Superga per Tom Pidcock, la Milano-Torino è sua. Quarto un Pellizzari non brillantissimoEdizione dei 150 anni per la Milano-Torino, classica storica facente parte della Coppa Italia delle Regioni 2026. Pidcock, colpo a Superga: sua la Milano-Torino davanti a Johannessen e RoglicUn grandissimo Tom Pidcock ha vinto la 107ª edizione della Milano-Torino, la classica più antica (prima edizione nel 1876, 150 anni esatti fa)... Contenuti e approfondimenti su Tom Pidcock Pidcock, colpo a Superga: sua la Milano-Torino davanti a Johannessen e RoglicTrionfa il britannico nel gran finale davanti alla Basilica di Superga. Quarto Pelizzari. Ora sabato la Milano-Sanremo ... gazzetta.it Dominio a Superga per Tom Pidcock, la Milano-Torino è sua. Quarto un Pellizzari non brillantissimoEdizione dei 150 anni per la Milano-Torino, classica storica facente parte della Coppa Italia delle Regioni 2026. Spettacolo a Superga con i big a darsi ... oasport.it