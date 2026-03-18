Tom Pidcock si impone a Superga conquistando la Milano-Torino, gara della Coppa Italia delle Regioni 2026, che quest’anno celebra il suo 150° anniversario. Durante la corsa, Pellizzari termina in quarta posizione, senza mostrare il miglior rendimento. La gara ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti in una giornata di competizione intensa e molto combattuta.

Edizione dei 150 anni per la Milano-Torino, classica storica facente parte della Coppa Italia delle Regioni 2026. Spettacolo a Superga con i big a darsi battaglia: a spuntarla è un super Tom Pidcock. Il britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team stacca tutti e si lancia con grandi ambizioni verso la Sanremo di sabato. Dopo una prima ora percorsa ad oltre 50 kmh di media, sono andati via sei uomini a formare la fuga di giornata: Alessandro Milesi (Biesse – Carrera – Premac), Valentin Ferron (Cofidis), Patrick Konrad (Lidl – Trek), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) e Adrien Maire (Unibet Rose Rockets). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominio a Superga per Tom Pidcock, la Milano-Torino è sua. Quarto un Pellizzari non brillantissimo

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