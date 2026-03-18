Pidcock colpo a Superga | sua la Milano-Torino davanti a Johannessen e Roglic

Il ciclista britannico ha vinto la Milano-Torino, arrivando davanti a Johannessen e Roglic nel finale vicino alla Basilica di Superga. Pelizzari si è posizionato in quarta posizione. La corsa si è conclusa con questa vittoria nel tradizionale percorso che collega Milano e Torino. La gara ha visto i principali favoriti competere fino all’ultima salita.

Un grandissimo Tom Pidcock ha vinto la 107ª edizione della Milano-Torino, la classica più antica (prima edizione nel 1876, 150 anni esatti fa) organizzata da Rcs SportGazzetta. Il britannico del team Pinarello-Q36.5 ha battuto in salita il norvegese Tobias Johannenssen e lo sloveno Primoz Roglic dopo 174 km con partenza da Rho e gran finale davanti alla Basilica di Superga. E' quarto Giulio Pellizzari, il miglior italiano al traguardo. Adesso tutti gli sguardi si posano sulla Milano-Sanremo numero 117, in programma sabato: percorso di 298 km, nove in più rispetto all’edizione 2025. Confermata Pavia come sede di partenza, con arrivo in Via Roma a Sanremo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pidcock, colpo a Superga: sua la Milano-Torino davanti a Johannessen e Roglic Articoli correlati Dominio a Superga per Tom Pidcock, la Milano-Torino è sua. Quarto un Pellizzari non brillantissimoEdizione dei 150 anni per la Milano-Torino, classica storica facente parte della Coppa Italia delle Regioni 2026. LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: rasoiata vincente di Pidcock a SupergaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:56 L’Italia completa la sua ottima prova di squadra con l’ottavo posto di Lorenzo Fortunato e il nono di... Tutto quello che riguarda Pidcock colpo a Superga sua la Milano... MILANO-TORINO. SUPERGA INCORONA PIDCOCK, 4° POSTO PER PELLIZZARILo aveva promesso alla partenza. Era un arrivo adatto alle sue caratteristiche e così è stato: Tom Pidcock firma l'edizione 107 della Milano-Torino con uno scatto bruciante a 600 metri dalla conclusio ... tuttobiciweb.it Milano-Torino, Pidcock stacca tutti a Superga e vince in solitariaTom Pidcock ha dominato la Milano-Torino, classica storica giunta alla 150ª edizione e inclusa nella Coppa Italia delle Regioni 2026, conquistando una vittoria in solitaria sulle rampe di Superga. Il ... it.blastingnews.com