SuperEnalotto due vincite da 89mila euro e Jackpot a 113,2 milioni

Questa sera il SuperEnalotto mette in palio un jackpot da 113,2 milioni di euro. Due persone hanno già portato a casa 89 mila euro ciascuna con le loro vincite. Il “6” continua a sfuggire, e i giocatori sperano di centrare la grande sestina. L’estrazione di venerdì 30 gennaio 2026 promette di essere molto attesa.

Continua ad aumentare del Jackpot di SuperEnalotto he arriva a 113,2 milioni di euro perché il “6” continua a nascondersi e fa sognare una maxi vincita in palio per il concorso di questa sera venerdì 30 gennaio 2026. Intanto la fortuna continua a girare regalando due vincite da 89.599,47 euro realizzate centrando 1 punto 5 nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 17 di giovedì 29. Le giocate vincenti sono state realizzate a Viterbo presso il punto di vendita Sisal Bellisario Pasquale situato in Via Dell’Industria, 17 e a Cautano (Benevento) presso il punto di vendita Sisal Bar Italia situato in Viale Della Vittoria, 18. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Approfondimenti su SuperEnalotto Vincite

Nell’estrazione del SuperEnalotto del 16 gennaio, il Jackpot ha raggiunto i 107,4 milioni di euro.

L’estrazione del SuperEnalotto di lunedì 5 gennaio 2026 si è conclusa senza vincite da record.

Ultime notizie su SuperEnalotto Vincite

Argomenti discussi: Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 29 gennaio: numeri vincenti; Lotto, SuperEnalotto ed Eurojackpot: da oggi cambiano le regole dei giochi; Superenalotto, centrato il 5 a Viterbo: vinti 90mila euro; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 29 gennaio 2026: ecco tutti i numeri vincenti.

SuperEnalotto, doppia vincita da quasi 90mila euro a Viterbo e CautanoSi nasconde ancora il 6 nell’estrazione del SuperEnalotto n. 17 di giovedì 29 gennaio. Il Jackpot sale così a 113,2 milioni di euro, in palio per il concorso della sera di venerdì 30 gennaio 2026. N ... affaritaliani.it

SuperEnalotto, realizzata a Viterbo e Cautano (BN) vincita da oltre 89mila euroSi nasconde ancora il 6 nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 17 di giovedì 29 gennaio, con il Jackpot che arriva a 113,2 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 30 genn ... pressgiochi.it

Venezia sorride grazie al SuperEnalotto: centrati due "5", ecco quanto valgono --> https://www.nordest24.it/superenalotto-venezia-due-cinque-vincite-46mila-euro - facebook.com facebook

Aumenti sigarette e riforma di Lotto e SuperEnalotto: nuove regole su puntate, vincite e controlli. Cosa cambia x.com