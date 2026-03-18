Un leak di un teaser ha confermato che presto arriverà un nuovo film ispirato a Super Mario Galaxy. Dopo il grande successo del primo capitolo, che ha superato un miliardo di dollari, i fan sono in attesa di conoscere i dettagli del sequel. La notizia circola tra le varie fonti online, alimentando la curiosità sulla produzione in corso.

Il debutto di Super Mario Galaxy Movie è ormai alle porte. Dopo l’incredibile successo da oltre un miliardo di dollari del primo capitolo, l’attesa per il sequel è alle stelle. Sebbene i fan speculassero da mesi sull’apparizione di Fox McCloud (Star Fox), un nuovo leak ha rimescolato le carte in tavola, confermando ufficialmente il primo vero crossover Nintendo sul grande schermo. Il Teaser Leak: ROB e i Pikmin pronti al debutto. Un video di soli dieci secondi apparso online ha scatenato il panico (in senso positivo) tra i fan. Nonostante la brevità, il teaser mostra una carrellata di volti noti e new entry dell’universo di Mario, ma il vero colpo di scena è nascosto in pochi fotogrammi: la presenza confermata di ROB il robot e dei piccoli Pikmin. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Super Mario Galaxy Movie: Il leak del teaser conferma un crossover Nintendo inaspettato

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