Super Mario Galaxy | Il Film un video anticipa dei crossover con altri titoli targati Nintendo

Un video promozionale rivela possibili crossover tra Super Mario Galaxy: Il Film e altri titoli Nintendo. Il sequel del lungometraggio animato arriverà nei cinema italiani il primo aprile, facendo crescere l’attesa tra i fan dei videogiochi. La produzione anticipa contenuti che potrebbero ampliare l’universo narrativo già noto ai giocatori. La notizia ha catturato l’attenzione di chi segue le avventure di Mario e amici.

Arriverà nei cinema italiani l'1 aprile il sequel del lungometraggio animato che potrebbe contenere delle sorprese per la gioia dei fan dei videogiochi. Un video condiviso online da Universal Pictures e Illumination ha anticipato che in Super Mario Galaxy: Il Film ci saranno dei crossover con altri videogiochi targati Nintendo. Il lungometraggio debutterà nelle sale italiane l'1 aprile e riporta sul grande schermo i personaggi tanto amati dai giocatori di tutto il mondo dopo il successo della prima avventura, arrivata nel 2023. Un'interessante anticipazione per i fan dei videogame Super Mario Galaxy: Il Film si ispira al gioco della Nintendo messo in vendita nel 2007 e al progetto sequel arrivato nei negozi tre anni dopo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Super Mario Galaxy: Il Film, un video anticipa dei crossover con altri titoli targati Nintendo Articoli correlati Super Mario Galaxy: Il Film, Nintendo ha svelato la durata del filmSuper Mario Galaxy: Il Film continua a prendere forma e, a poche settimane dall’uscita, arriva un dettaglio concreto: la durata ufficiale della... Annunciato il nuovo Nintendo Direct di Super Mario Galaxy – Il Film con data e orarioNintendo ha annunciato ufficialmente un nuovo Nintendo Direct speciale, questa volta interamente dedicato a Super Mario Galaxy – Il Film. Contenuti utili per approfondire Super Mario Galaxy Temi più discussi: Super Mario Galaxy - Il Film propone un secchio per popcorn a tema Yoshi e non solo; Nintendo pubblica il trailer finale di Super Mario Galaxy Il Film; Super Mario Galaxy Movie, Donald Glover è Yoshi nel trailer del film; Super Mario Galaxy – Il film: trailer finale per il Mar10 Day. Super Mario Galaxy: Il Film, un video anticipa dei crossover con altri titoli targati NintendoArriverà nei cinema italiani l'1 aprile il sequel del lungometraggio animato che potrebbe contenere delle sorprese per la gioia dei fan dei videogiochi. movieplayer.it Quanto incasserà Super Mario Galaxy? Box office da record per il sequel animatoScoprite i primi dati di tracciamento per gli incassi del primo weekend di programmazione di Super Mario Galaxy. cinema.everyeye.it Dormi bene... Ma occhio ai Goomba, ti conviene! Super Mario Galaxy - Il Film, dal 1° aprile al cinema. Acquista i biglietti https://bit.ly/SuperMarioGalaxy_Biglietti - facebook.com facebook Preparati per Super Mario Galaxy Il Film con Nintendo Today! Apri l'app ogni giorno per ricevere carte da collezione digitali basate sul film, e ricevi contenuti esclusivi effettuando il check-in al cinema quando vai a vedere il film. Scopri di più: x.com