Super Mario Galaxy Movie | Lo spot giurassico del Super Bowl

Durante il Super Bowl LX, Universal e Illumination hanno mostrato un nuovo spot di Super Mario Galaxy. Il film, basato sul popolare videogioco del 2007, si prepara a un grande debutto. Lo spot ha suscitato l’attenzione dei fan, che ora aspettano con ansia il salto gravitazionale del franchise.

Il franchise d’animazione più redditizio di sempre si prepara a un salto gravitazionale.Durante In occasione del Super Bowl LX, Universal e Illumination hanno rilasciato un nuovo spot di Super Mario Galaxy, confermando l’ispirazione diretta al celebre titolo per Wii del 2007.La La pellicola farà il suo debutto nelle sale statunitensi il 3 aprile 2026, arrivando poi in Giappone il 24 aprile (1° aprile in Italia). Una data strategica per bissare il successo del primo capitolo, capace di incassare 1,36 miliardi di dollari e generare un profitto netto record di 559 milioni. Nuovi ingressi e grandi ritorni nel cast Aaron Horvath e Michael Jelenic tornano a dirigere Super Mario Galaxy – Il Film, dalla sceneggiatura di Matthew Fogel, con la colonna sonora composta da Brian Tyler, come nel primo film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Super Mario Galaxy Movie | Lo spot giurassico del Super Bowl Approfondimenti su Super Mario Galaxy Un team di eroi Nintendo potrebbe appeared in super mario galaxy movie Super Mario Galaxy Movie: Il nuovo trailer svela il debutto di Yoshi! Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. The Super Mario Galaxy Movie to Appear During Super Bowl! Ultime notizie su Super Mario Galaxy Argomenti discussi: Super Mario Galaxy Il Film potrebbe avere un posto di rilievo fra i trailer al Super Bowl; Super Mario Galaxy – Il Film, un dettaglio nel trailer suggerisce chi sarà il vero villain? La teoria dei fan; Yoshi ruba la scena nel nuovo trailer di Super Mario Galaxy – Il Film; Super Mario Galaxy – Il nuovo film nel multiverso dei videogiochi. Il sito promozionale di Super Mario Galaxy Movie potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale generativa, nonostante Nintendo si opponga a questi strumentiÈ improbabile che l'AI generativa possa eguagliare la qualità dell'animazione vista nei trailer di The Super Mario Galaxy Movie. Tuttavia, General Mills sembra disposta a prendere delle scorciatoie pe ... notebookcheck.it The Super Mario Galaxy Movie: Il nuovo trailer Level Up ci porta tra le stelle (e mostra Yoshi in azione!)Guarda il trailer virale Level Up di Super Mario Galaxy Movie. Il fantastico concept video mostra Yoshi che ingoia Kamek, Bowser Jr. e una data d'uscita. gamepare.it Prompt: @snoopdogg resta in Italia #faffiga #tyson #supermario #milanocortina2026 #podcast facebook Nuove galassie. Nuovi amici. Yoshi si unisce all’avventura. Super Mario Galaxy - Il Film dal 1° aprile al cinema. #SuperMarioGalaxyIlFilm x.com

