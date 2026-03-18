Gli Stati Uniti stanno riorganizzando la loro Space Force, che sta finalizzando la ristrutturazione dei processi di acquisizione. La riforma prevede una suddivisione degli obiettivi di procurement in nove categorie principali, che copriranno tutte le attività degli operatori spaziali. Questa revisione interessa direttamente le operazioni e le strategie militari legate allo spazio.

La Space Force degli Stati Uniti sta finalizzando la ristrutturazione dei suoi processi di acquisizione, razionalizzando gli obiettivi di procurement sotto nove macro-ombrelli che copriranno tutte le attività dei Guardiani. La notizia arriva direttamente da Thomas Ainsworth, assistente segretario dell’Air Force per le acquisizioni e l’integrazione spaziale, il quale ha dichiarato che il procedimento è nelle fasi finali. Al centro della riforma ci sono i Portfolio acquisition executives (Pae), nuove figure di vertice, con più autorità e più flessibilità di spesa, che sostituiranno i tradizionali uffici di programmazione. Quello che a prima... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sulla militarizzazione spaziale gli Stati Uniti fanno sul serio

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