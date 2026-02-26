Sulla protezione dei dati gli Usa fanno sul serio Ecco perché

Gli Stati Uniti stanno adottando misure più stringenti per la protezione dei dati, puntando a regolamentare in modo più rigoroso il trattamento delle informazioni digitali. Queste nuove normative potrebbero cambiare le modalità di scambio dei dati tra paesi e imprese, influenzando i costi e le procedure operative a livello internazionale. La questione suscita attenzione tra le aziende e gli esperti del settore.

Le leggi per la gestione dei dati “altererebbero i flussi globali, aumenterebbero i costi e i rischi per la sicurezza informatica, limiterebbero l’intelligenza artificiale e i servizi cloud, espanderebbero il controllo governativo in modi che potrebbero minare le libertà civili e consentire la censura”. A scriverlo è il Dipartimento di Stato americano, in un cablogramma datato 18 febbraio letto da Reuters. Più che un messaggio, è una volontà che gli Stati Uniti vorrebbero veder concretizzata. Il governo di Washington starebbe infatti chiedendo ai suoi diplomatici sparsi per il mondo di aumentare la pressione sui vari Paesi che stanno cercando di regolamentare i dati, affinché abbandonino questa strada. 🔗 Leggi su Formiche.net

