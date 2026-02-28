Rubano energia elettrica per 40 mila euro denunciati marito e moglie

Due coniugi sono stati denunciati dai carabinieri di Bronte in collaborazione con E-distribuzione del gruppo Enel, perché avevano rubato energia elettrica per un valore di circa 40 mila euro. Gli accertamenti hanno portato alla scoperta del furto all’interno della loro abitazione, che ha portato alla denuncia formale. Nessun altro dettaglio sulle indagini è stato reso noto.

I carabinieri della Stazione di Bronte, in collaborazionecon personale di E-distribuzione del gruppo Enel, hanno denunciato due coniugi residenti nel centro abitato per furto di energia elettrica. Marito e moglie, lui di 49 anni e lei di 47 anni, entrambi di origini straniere e residenti nel.