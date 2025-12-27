Si intensifica l' eruzione dell' Etna allerta rossa per l' aviazione | aperto l' aeroporto di Catania

Aumenta l’allerta sull’Etna in seguito all’attività stromboliana dal cratere di nord-est. Il dipartimento regionale della... - Aumenta l’allerta sull’Etna in seguito all’attività stromboliana dal cratere di nord- msn.com

Etna: l'eruzione del 2015 registrata anche nella ionosfera - L'energia rilasciata durante le eruzioni dell’Etna è in grado non solo di scuotere il suolo e riempire l’aria di gas e ceneri vulcaniche, ma anche di perturbare la ionosfera, a centinaia di chilometri ... lescienze.it

