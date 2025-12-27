Si intensifica l' eruzione dell' Etna allerta rossa per l' aviazione | aperto l' aeroporto di Catania
Cambia scenario l'eruzione in corso sull'Etna dove l'attività stromboliana dai crateri sommitali si è trasformata in fontane di lava accompagnata dall'emissione di cenere vulcanica. E' quanto emerge dal Vona (Volcano observatory notices for aviation), ovvero l'avviso per l'aviazione, di colore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
