52 tesori e 1.900 guide | le Marche aprono i teatri FAI

Le Marche annunciano l’apertura di 52 luoghi di grande valore durante le Giornate FAI di Primavera il 21 e il 22 marzo 2026. In tutto il territorio regionale, in 28 località distribuite nelle quattro province, saranno accessibili questi siti, accompagnati da 1.900 guide che condurranno i visitatori alla scoperta di tesori nascosti e architetture di rilievo.

Il 21 e il 22 marzo 2026 le Marche apriranno 52 luoghi speciali durante le Giornate FAI di Primavera, coinvolgendo 28 località in tutte le province regionali. L’evento vedrà l’impegno di 1.900 apprendisti Ciceroni provenienti da 55 istituti scolastici, affiancati da oltre 650 volontari e dai 19 presidi FAI regionali. Tra i siti aperti spiccano dodici teatri storici, simbolo del patrimonio culturale marchigiano candidato a Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 2026. Questa edizione segna un momento cruciale per la valorizzazione del territorio, trasformando spazi solitamente chiusi come caserme o biblioteche in punti di incontro pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 52 tesori e 1.900 guide: le Marche aprono i teatri FAI Articoli correlati Dai teatri ai borghi: le Marche aprono 52 tesori con le Giornate FAIANCONA- Dai teatri storici ai borghi delle aree interne, fino a luoghi istituzionali solitamente chiusi al pubblico. 780 tesori nascosti aprono al pubblico: tornano le Giornate FAI di PrimaveraIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.