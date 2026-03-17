Il 4 marzo 2026, l’Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo. Da quel momento, sono emersi vari dettagli su armi e alleati di Trump che potrebbero essere impiegati per riaprire il passaggio. Sono stati identificati diversi strumenti militari e alleanze internazionali pronti all’uso in questa eventualità.

(Adnkronos) - Il 4 marzo 2026 l'Iran ha ufficialmente dichiarato chiuso lo Stretto di Hormuz. Da quel momento, uno dei passaggi marittimi più strategici del pianeta, attraverso cui transita circa il 20% del petrolio mondiale, ma anche buona parte del gas del Qatar, e forniture cruciali di zolfo ed elio, è diventato il teatro di una crisi senza precedenti dalla guerra delle petroliere degli anni Ottanta. Per capire cosa servirebbe per riaprire lo Stretto, bisogna prima capire cosa lo minaccia. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (Irgc) ha costruito negli anni una dottrina di guerra asimmetrica anti-accesso (A2AD) pensata per rendere il transito nel Golfo Persico così pericoloso da scoraggiare qualsiasi navigazione commerciale, senza necessità di ingaggiare direttamente la Marina degli Stati Uniti in combattimento aperto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tutte le armi (e gli alleati) che servirebbero a Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz

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