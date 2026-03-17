Rakow-Fiorentina ritorno ottavi di Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Rakow e Fiorentina si disputa per il ritorno degli ottavi di finale della Conference League 20252026. Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta all’andata, la squadra italiana si trova in Polonia con l’obiettivo di mantenere il vantaggio e qualificarsi per i quarti. La gara si svolge in un contesto di eliminazione diretta e sarà visibile su canali sportivi dedicati.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 20252026. Dopo il successo per 2-1 maturato all’andata, I viola si recano in Polonia con l’obiettivo di consolidare la rete di vantaggio per approdare al turno successivo. Rakow-Fiorentina si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.45 presso lo Zaglebiowski Park Sportowy. RAKOW-FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I polacchi sono in gran fiducia, dato che in campionato navigano nella parte alta della classifica, mentre in Conference League hanno chiuso da imbattuti la fase a girone unico con 4 vittorie e 2 pareggi. Adesso la squadra di si aggrappa al fattore casalingo per compiere la rimonta I viola sanno che la qualificazione è tutta da conquistare, pur vantando una rete di vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Rakow-Fiorentina, ritorno ottavi di Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Fiorentina-Rakow, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Fiorentina-Jagiellonia, ritorno playoff Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Una raccolta di contenuti su Rakow Fiorentina ritorno ottavi di... Temi più discussi: Fiorentina-Rakow: probabili formazioni, davanti Gudmundsson-Piccoli; Fiorentina-Rakow 2-1 andata ottavi Conference League: gol di Ndour e Gudmundsson; Dove vedere Rakow-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Conference League, la Fiorentina passa nel finale: Rakow battuto 2-1 al Franchi. Fiorentina-Rakow 2-1, gol e highlights: decisivo il rigore Gudmundsson al 93'La Fiorentina ribalta il Rakow al Franchi e si aggiudica l'andata degli ottavi di finale di Conference. Al 60' si accende la partita con il gol di Brunes a tu per tu con Christensen. Reazione immediat ... sport.sky.it Designati gli arbitri di Conference: Rakow-Fiorentina a Martinez MunueraAttraverso i propri canali ufficiali, la UEFA ha diramato le squadre arbitrali per tutte le gare in programma giovedì sera, tra Europa e Conference League. Per quanto riguarda la ... firenzeviola.it Il parere di #Boniek sulla partita di Conference tra #Fiorentina e #Rakow. - facebook.com facebook #Boniek: " #Fiorentina mediocre, #Rakow meritava il pari. Qualificazione aperta" #UECL x.com