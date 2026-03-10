L' appello di un gruppo di parlamentari | La strage di Ustica non si può archiviare

Un gruppo di parlamentari ha annunciato che venerdì prossimo visiterà il Museo per la Memoria di Ustica a Bologna. L'iniziativa avviene alla vigilia dell'udienza davanti al Gip, durante la quale si discuterà dell'archiviazione richiesta dalla Procura di Roma riguardo alla strage di Ustica. L’appuntamento è stato annunciato con un appello che sottolinea la volontà di non dimenticare quanto accaduto.

Venerdì 13 marzo un drappello di politici farà visita al Museo per la Memoria di Bologna, alla vigilia dell'udienza davanti al Gip per l'archiviazione richiesta dalla Procura di Roma: "Il Governo solleciti i Paesi amici" La strage di Ustica "non si può archiviare". Suona così l'appello di un gruppo di parlamentari che venerdì prossimo, 13 marzo, farà visita al Museo per la Memoria di Ustica di Bologna, alla vigilia dell'udienza davanti al Gip per l'archiviazione richiesta dalla Procura di Roma. Saranno presenti i dem Walter Verini e Andrea De Maria, il 5 stelle Marco Pellegrini, Marco Lombardo di Azione, Ivan Scalfarotto di Iv e Ilaria Cucchi di Avs. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

