Ieri nel capoluogo, il Pd Marche ha concluso la campagna elettorale per il Referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo, con un messaggio chiaro: “Stop a questa riforma della giustizia” e “Vota no per difendere la Costituzione”. La manifestazione ha visto la partecipazione di sostenitori e rappresentanti del partito, che hanno promosso le ragioni del no alla riforma in vista del voto imminente.

"Vota no per difendere la Costituzione". Titolo dell’iniziativa con la quale, ieri nel capoluogo, il Pd Marche ha chiuso la campagna elettorale sul Referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo. Sono intervenuti Federico Gianassi, capogruppo dem in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, il parlamentare marchigiano Augusto Curti e la segretaria regionale dem Chantal Bomprezzi. Folta la rappresentanza locale: la capogruppo in Consiglio regionale Valeria Mancinelli, con i consiglieri Maurizio Mangialardi, Antonio Mastrovincenzo e Leonardo Catena, il segretario provinciale di Ancona Thomas Braconi e la capogruppo consiliare dorica Susanna Dini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stop a questa riforma della giustizia, il fronte del no sta crescendo"

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