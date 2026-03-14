Il fronte del sì | Democrazia più forte con questa riforma

Il 22 e il 23 marzo si svolgerà il referendum sul fronte del sì, con il quesito che invita i cittadini a votare a favore di una riforma considerata da alcuni come un passo importante per rafforzare la democrazia. La proposta, che riguarda un processo ritenuto giusto da decenni, mira a modificare alcune procedure e strutture istituzionali in Italia. La consultazione coinvolge direttamente i cittadini chiamati a esprimersi su questa modifica costituzionale.

Il quesito proposto dal referendum programmato per il 22 e il 23 marzo per il popolo del sì costituisce la possibilità di attuare una riforma attesa da decenni per un processo definito giusto. Quello che avrà luogo sarà un referendum confermativo sulla possibilità di modificare la Costituzione sulla giustizia. L’appuntamento storico costituirà la prima occasione in cui saranno proprio i cittadini a decidere direttamente sui fondamenti del sistema giudiziario italiano. Nel corso dell’incontro avvenuto nel tardo pomeriggio nei locali della Business hub di viale Benedetto Croce, il sindaco Marco Fioravanti ha invitato i cittadini ad esprimere una scelta consapevole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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