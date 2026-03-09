Telese riforma della Giustizia | il fronte del SÌ si compatta

A Telese, un incontro tra rappresentanti politici e tecnici si è svolto per discutere della riforma della Giustizia. Durante l'incontro sono stati affrontati aspetti organizzativi e procedurali, con l'obiettivo di superare le posizioni ideologiche e approfondire le proposte di modifica. La riunione ha visto la partecipazione di figure coinvolte nel dibattito, con l'intento di consolidare il fronte del “SÌ” alla riforma.

Ad aprire i lavori è stata Fiorenza Ceniccola, della Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani, che ha sottolineato il valore simbolico della data:"L'8 marzo non è casuale. Se oggi le donne possono occupare spazi nelle istituzioni è grazie a chi ha trasformato il diritto in una battaglia di libertà. Il referendum non è un voto tecnico, ma l'espressione più alta della democrazia conquistata nel 1946. Riformare la giustizia significa onorare quel percorso."

