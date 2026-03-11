Questa sera va in onda la seconda puntata di Stasera tutto è possibile, la trasmissione con Stefano De Martino ha registrato un’ottima partenza la settimana scorsa, imponendosi come leader assoluto della serata. Infatti ha ottenuto 2.318.000 spettatori pari al 16.8% di share. Stasera il format ritorna con nuovi concorrenti, oltre alle presenze fisse, quelle quote napoletane che danno un’aria di festa allo show. Lo scopo della trasmissione è quello di regalare gioia e intrattenimento: momenti di leggerezza a chi guarda. Oltre a loro ci saranno: DJ Claudio Cannizzaro, la mascotte Panda e l’imitatore Claudio Lauretta, che vestirà i panni di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stasera tutto è possibile: tutti gli ospiti della seconda puntata

Articoli correlati

Stasera tutto è possibile, anticipazioni dell’11 marzo: gli ospiti della seconda puntataStefano De Martino torna in prima serata su Rai 2 con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile.

Leggi anche: Anticipazioni Stasera tutto è possibile del 4 marzo: gli ospiti della prima puntata

Stasera tutto è possibile!! PRONTIII

Contenuti e approfondimenti su Stasera tutto

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2; Stasera tutto è possibile, il ritorno di Stefano De Martino su Rai2: gli ospiti della prima puntata; Stasera tutto è possibile, Lorella Cuccarini e Brenda Lodigiani tra gli ospiti del 4 marzo; Con Stefano De Martino... Stasera tutto è possibile (pensando a Sanremo 2027).

Stasera tutto è possibile, Biagio Izzo e Nek tra gli ospiti dell'11 marzoGli ospiti e i giochi della puntata di stasera, mercoledì 11 marzo 2026 di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, le anticipazioni. gazzetta.it

Stasera tutto è possibile: Stefano De Martino e gli ospiti della 2^ puntataStasera tutto è possibile torna su Rai2 con una nuova puntata Con una nuova puntata torna Stasera tutto è possibile proprio a metà settimana al fine di ... lanostratv.it

Inarrestabile Stefano De Martino: il conduttore sta vivendo un momento d'oro ed è stato nominato anche conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo del 2027. Ad Affari Tuoi sta facendo faville mentre la nuova stagione di Stasera tutto è possibile ha - facebook.com facebook

Pagelle ascolti ieri 4 marzo: Stasera Tutto è Possibile batte (16.8%) la Coppa Italia (10.2%), flop il film su Cocciante (10.5%) x.com