Startlist prima prova discesa Tarvisio 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Giovedì 15 gennaio alle 11.00 si svolgerà la prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. In questa occasione, verranno comunicati orari, programmazione, pettorali delle atlete italiane e modalità di visione in streaming e TV. Un appuntamento importante per gli appassionati che desiderano seguire da vicino le prestazioni delle atlete italiane in questa tappa di coppa mondiale.

Giovedì 15 gennaio (ore 11.00) si disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La località italiana si appresta a ospitare il massimo circuito internazionale itinerante dopo quindici anni di assenza: incomincia il lungo fine settimana che culminerà con la discesa di sabato e il superG di domenica. L’Italia punterà in particolar modo su Sofia Goggia, che sulle nevi del Bel Paese cercherà di tornare ai risultati degni della sua caratura agonistica dopo il passaggio a vuoto di Zauchensee. La fuoriclasse bergamasca incrocerà altre big come le statunitensi Lindsey Vonn e Breezy Johnson, la ceca Ester Ledecka, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann, le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner. 🔗 Leggi su Oasport.it

