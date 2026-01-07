Giovedì 8 gennaio alle 11.30 si terrà la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Di seguito, il programma, gli orari, i pettorali delle italiane, le modalità di visione in TV e streaming, e tutte le informazioni principali sull’evento.

Giovedì 8 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Incomincia l’intenso fine settimana in Austria, le atlete avranno la possibilità di testare la pista e individuare le migliori linee in vista della gara di sabato, che precederà il superG della domenica. Si ritorna a fare velocità dopo una serie di giganti e slalom, con tante stelle pronte a mettersi in luce. Sofia Goggia punta a fare la differenza e proverà a sfruttare al meglio questa prova per trovare il giusto feeling che possa aiutarla nella caccia alla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist prima prova discesa Zauchensee 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

