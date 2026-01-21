Registrazioni in 48 ore e capitale base di un euro | così l' Ue vuole far crescere le imprese

La Commissione europea sta lavorando a una proposta per un nuovo regime comune, che sarà disponibile in tutta l’UE. Con registrazioni rapide in 48 ore e un capitale di partenza di un euro, l’obiettivo è semplificare l’accesso al mercato unico e favorire la crescita imprenditoriale tra gli Stati membri. Questa iniziativa mira a creare un quadro normativo uniforme, facilitando le attività delle imprese in tutta l’Unione Europea.

La Commissione europea presenterà "presto" la proposta per creare un "28esimo regime" per le imprese, cioè un insieme di regole valido in tutta l'Unione che permetta alle aziende di operare nel mercato unico senza doversi adattare a 27 quadri normativi diversi dei 27 Stati membri.

