Il 18 marzo 2026, il Primo Ministro affronta una doppia sfida mentre Donald Trump critica la partecipazione britannica nel conflitto iraniano. In quel giorno, Starmer cerca di mantenere l’indipendenza del paese e di gestire la crisi energetica che coinvolge diverse nazioni. La situazione si complica con le dichiarazioni del ex presidente statunitense, che aumentano le tensioni nel panorama politico internazionale.

Il 18 marzo 2026, mentre Donald Trump intensifica le dichiarazioni sulla scarsa partecipazione britannica al conflitto iraniano, il Primo Ministro Sir Keir Starmer affronta una doppia pressione: mantenere l’indipendenza nazionale e gestire la crisi energetica globale. La Cancelliere Rachel Reeves sta per tenere un discorso volto a rafforzare i legami con l’Unione Europea, in un momento in cui le forniture di petrolio e gas sono sotto stress estremo. L’agenda londinese vede anche l’arrivo del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Downing Street, che ricorda come la guerra contro la Russia continui a impattare la stabilità internazionale. Parallelamente, si specula sul possibile ritorno di Angela Rayner alla politica attiva, interrogandosi su come questo si allinei con le promesse di riforma del partito Laburista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Starmer sotto pressione: crisi energetica e ritorno

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