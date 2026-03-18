Star Wars Unlimited | Tempi Senza Legge tutto quello che c’è da sapere sul nuovo set

Star Wars Unlimited: Tempi Senza Legge è il settimo set del gioco di carte collezionabili prodotto da Fantasy Flight Games e distribuito da Asmodee Italia. La nuova espansione introduce nuove carte e meccaniche, ampliando l’universo del gioco e coinvolgendo i giocatori in ambientazioni più caotiche e senza regole. La pubblicazione è stata annunciata di recente e il set è disponibile sul mercato.

Preparate i blaster e nascondete i crediti. La galassia si fa decisamente più sporca con Star Wars Unlimited: Tempi Senza Legge (in originale A Lawless Time ), il settimo set dell’acclamato TCG targato Fantasy Flight Games e distribuito da Asmodee Italia. Se vi eravate abituati alle rassicuranti tattiche Jedi o al rigore imperiale, è tempo di cambiare strategia: questa espansione ci trascina a peso morto nei bassifondi dell’ Orlo Esterno, tra cacciatori di taglie, contrabbandieri e signori del crimine. Ma non è solo l’ambientazione a far salire l’hype: questo set rappresenta uno spartiacque fondamentale per tutti i duellanti, portando con sé la primissima rotazione ufficiale del formato competitivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Star Wars Unlimited: Tempi Senza Legge, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo set Articoli correlati Non c’è due senza quattro: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non c’è due senza quattro, film del 1984 diretto da E. Leggi anche: Salute maschile senza tabù: tutto quello che c’è da sapere sul tumore della prostata Approfondimenti e contenuti su Star Wars Unlimited Temi più discussi: Le novità Asmodee di marzo 2026: da Star Wars Unlimited ad Arkham Horror, i giochi da tavolo che accendono la primavera nerd; Asmodee Italia: le principali uscite di marzo 2026; Primavera nel segno delle novità di asmodee; Mio fratello è un vichingo: Anders Thomas Jensen, Mads Mikkelsen e la commedia nera che scava nella memoria. Con l'espansione Leggende della Forza, Star Wars Unlimited si concentra su ciò che rende speciale Guerre Stellari: la Forza!Sono passati giusto un paio di giorni dal lancio italiano di Star Wars: Unlimited, ma già il futuro del gioco di carte collezionabili ambientato nella Galassia Lontana Lontana si fa più chiaro. everyeye.it Every Game Of Star Wars Unlimited Is A Climactic Cinematic BattleStar Wars Unlimited offers a chance for players to build decks around their favorite personalities to throw down with other fans. The month of May is a big one for fans of Star Wars. At the beginning ... forbes.com Cacciatori di taglie senza paura e ribelli ambiziosi si scontrano per decidere il destino della galassia in Tempi Senza Legge, il prossimo set di Star Wars™: Unlimited! Disponibile ora nel vostro negozio di giochi di fiducia: Star Wars: Unlimited | Tempi Senza Le - facebook.com facebook