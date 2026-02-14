Non c’è due senza quattro: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Non c’è due senza quattro, film del 1984 diretto da E.B. Clucher, quattordicesimo dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Lo stuntman Elliot Vance e il sassofonista galeotto Greg Wonder vengono ingaggiati da un’agenzia che si occupa di reclutare sosia di personalità vip, perché perfettamente somiglianti ai cugini Antonio e Bastiano Coimbra, due miliardari iberico-brasiliani, i quali hanno bisogno di venir sostituiti per sette giorni poiché in pericolo di morte: infatti, alla fine di quei sette giorni, i due ricchi uomini d’affari dovrebbero firmare un importante contratto ma un gruppo di malviventi è deciso ad impedirlo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Non c’è due senza quattro: tutto quello che c’è da sapere sul film

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Bud & Terence, la cena dei cugini dal film Non c'è due senza quattro

Argomenti discussi: Non c'è due senza quattro; Ascoli, non c'è due senza tre: terzo successo di fila a Pineto grazie a una doppietta di Corradini e alla prima rete di Galuppini; Non c’è due senza tre. Per rafforzarsi all’estero Rossini 1969 valuta il terzo M&A; Il mese di febbraio della stagione Non c’è 2 senza… 5 del Teatro Lyrick di Assisi.

Non c’è due senza tre: Jackie, Diana, MariaCon Maria (2024), Pablo Larraín chiude un cerchio iniziato con Jackie (2016) e continuato con Spencer (2021): tre ritratti intensi di donne che il mondo ha trasformato in icone, ma che lui restituisce ... comingsoon.it

Non c'è due senza tre? Stavolta sì: la Juventus fa un passo importante, ma col PSV non è finitaLa Juventus compie un passo importante verso gli ottavi di finale di Champions League superando per 2-1 il PSV Eindhoven all’Allianz Stadium, nell’andata dei playoff. La squadra di Thiago Motta si ... tuttomercatoweb.com

Tutto pronto per l’America’s Cup e Luna Rossa si allena nel Golfo degli angeli in vista delle regate di maggio L’isola sarà in vetrina per quattro giorni in tutto il mondo: «Ricadute per 50 milioni» facebook