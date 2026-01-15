Salute maschile senza tabù | tutto quello che c’è da sapere sul tumore della prostata
Il tumore della prostata rappresenta la forma più comune di neoplasia maschile in Italia. Spesso asintomatico nelle prime fasi, è importante conoscere i rischi, i metodi di prevenzione e le modalità di diagnosi precoce. Informarsi correttamente consente agli uomini di affrontare questa condizione senza tabù, mantenendo uno stile di vita consapevole e responsabile. In questo articolo, approfondiremo gli aspetti fondamentali per comprendere meglio il tumore della prostata.
I n Italia il tumore della prostata continua a essere il nemico silenzioso più diffuso tra gli uomini. I numeri parlano chiaro: secondo l’ Istituto Superiore di Sanità, nel 2024 sono stimate oltre 40 mila nuove diagnosi, mentre circa 7 mila uomini muoiono ogni anno per questa malattia. Eppure, quando intercettato precocemente, il tumore prostatico è spesso curabile con ottime probabilità di guarigione. A fare la differenza non sono solo le tecnologie diagnostiche sempre più raffinate, ma anche – e soprattutto – la consapevolezza. Ne parlano due specialisti dell’ IRCCS Ospedale San Raffaele: Andrea Salonia, Professore Ordinario di Urologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, e Edoardo Pozzi, urologo dell’Unità Operativa di Urologia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
