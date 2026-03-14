Standing ovation degli studenti francesi per Zelensky a Sciences Po Paris – Il video

Gli studenti francesi hanno rivolto una standing ovation a Volodymyr Zelensky durante un evento a Sciences Po Paris, uno degli atenei più prestigiosi del paese. Il video dell'evento mostra la reazione entusiasta degli studenti che si sono alzati in piedi per applaudire il presidente ucraino. L'incontro si è svolto il 14 marzo 2026 all’interno dell’ateneo parigino, attirando l’attenzione di molti presenti.

(Agenzia Vista) Francia, 14 marzo 2026 Standing ovation per Volodymyr Zelensky a Sciences Po-Paris, l'ateneo parigino tra i più prestigiosi di Francia e d'Europa. Al suo arrivo nell'amphithéâtre Émile Boutmy, nella storica sede di Sciences Po in rue Saint-Guillaume, il presidente ucraino è stato accolto dalla standing ovation degli studenti. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video Una prof iraniana raggela i conduttori di Un giorno da pecora e pure Fratoianni che era ospite: collegamento spot per gli ayatollah – Il video «Incapace, da sempre difensore del regime di Teheran», urla e insulti tra Renzi e Urso. 🔗 Leggi su Open.online

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