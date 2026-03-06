Standing ovation per Mattarella al 150esimo del Corriere della Sera alla Scala di Milano – Il video

Al Teatro alla Scala di Milano, il Presidente della Repubblica ha ricevuto una lunga standing ovation durante la cerimonia per i 150 anni del Corriere della Sera. L’evento si è svolto il 6 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti. La celebrazione ha incluso discorsi ufficiali e momenti di riconoscimento per il ruolo storico del quotidiano.

