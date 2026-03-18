Stamperia clandestina a Torre Annunziata | trovati 2,8 milioni di euro falsi

La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto a Torre Annunziata una stamperia clandestina dove sono stati trovati 2,8 milioni di euro falsi. Durante l’ispezione, è stato sequestrato anche un immobile usato per le attività illegali. I finanzieri hanno identificato i responsabili e sequestrato la merce contraffatta, impedendo così la circolazione di denaro falso.

La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato un immobile a Torre Annunziata adibito a stamperia clandestina nel quale sono state trovate e sequestrate banconote false per un valore di oltre 2,8 milioni di euro, ologrammi per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un pc con memorie di massa, stampanti, risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato arrestato. I “baschi verdi” del gruppo di Torre Annunziata hanno scoperto la stamperia di banconote nella periferia del comune oplontino. I 2,8 milioni di euro falsi erano prevalentemente in tagli da 50 euro e, in minima parte, da 100 euro. Oltre alle banconote sono stati sequestrati oltre 12. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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