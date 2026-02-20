Chi le spende è spesso ignaro che sono fasulle sequestrate in provincia mille banconote false | ' valevano' 46mila euro
La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha sequestrato mille banconote false nel 2025, un valore di oltre 46mila euro. La causa è il contrasto alla circolazione di valuta contraffatta, che spesso finisce nelle mani di ignari consumatori. Le banconote, sequestrate in provincia, erano state sequestrate in vari punti di vendita e distribuzione. Molte persone non si rendono conto che stanno usando soldi falsi, rischiando sanzioni penali. Le autorità continuano a intensificare i controlli per fermare questo tipo di traffico illecito.
I comuni maggiormente interessati al fenomeno, anche per il 2025, sono risultati esseri i più popolosi di Forlì, Cesena e Cesenatico. Le più 'clonate' le banconote da 50 euro È di oltre 46mila euro il valore delle 1.058 banconote false sequestrate nel corso del 2025 dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, nell’ambito delle attività di servizio dirette alla sicurezza in materia di circolazione della valuta e al contrasto del fenomeno del falso monetario. Erano finite in mano a persone spesso ignare della falsità delle banconote stesse. Nella ‘classifica’ delle banconote false sequestrate in provincia si segnalano quelle con taglio da 50 euro (690 esemplari per un valore di 34.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
