ASST Lariana | nuovo sportello e ambulatorio per malattie rare un ponte tra pediatria e età adulta

Da oggi a Como, l’ASST Lariana apre uno sportello e un ambulatorio dedicati alle malattie rare. Si tratta di un passo importante per pazienti con sindromi genetiche, che ora potranno ricevere assistenza più mirata e un percorso di transizione dall’età pediatrica a quella adulta. La struttura punta a migliorare l’assistenza e a creare un punto di riferimento stabile per chi affronta queste patologie complesse.

Un Nuovo Faro per le Malattie Rare: L'ASST Lariana Apre Sportello e Ambulatorio di Transizione. L'ASST Lariana, in provincia di Como, ha inaugurato un nuovo sportello dedicato alle malattie rare e un ambulatorio di transizione per pazienti con sindromi genetiche rare. L'iniziativa, presentata il 12 febbraio 2026, mira a colmare un vuoto assistenziale cruciale, soprattutto nel passaggio dall'età pediatrica all'età adulta, e a fornire un supporto completo a chi convive con queste patologie complesse. Il progetto è stato reso possibile grazie a finanziamenti regionali nell'ambito del Piano Nazionale Malattie Rare.

