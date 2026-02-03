Stadio Maradona Cosenza fa il punto | Capienza aumentata di 10mila posti Lavori anche durante le partite

Cosenza annuncia che i lavori di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona procedono senza intoppi. La capienza è stata aumentata di 10 mila posti e i lavori continuano anche durante le partite, per rispettare il cronoprogramma e prepararsi al meglio per Euro 2032. La gestione degli interventi è più intensa che mai, con operai impegnati anche nelle ore di gioco per accelerare i lavori.

"> Procede secondo il cronoprogramma il percorso di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona in vista di Euro 2032. A fare chiarezza sullo stato dell’iter è stato Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello. «Tutto procede secondo il programma stabilito fin dall’inizio», ha spiegato Cosenza, ricordando come già lo scorso 30 aprile fosse stato presentato un masterplan al presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, con l’obiettivo di eliminare o ridurre al minimo le vibrazioni provenienti dall’impianto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

L’assessore Edoardo Cosenza ha confermato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato informato di tutto riguardo ai lavori e alle decisioni sullo Stadio Maradona.

