L’Accademia Karate Arezzo ha vinto il Trofeo Toscana Giovanissimi
Una pioggia di medaglie ha chiuso il 2025 dell’AKA - Accademia Karate Arezzo. La società aretina è stata l’assoluta protagonista del Trofeo Toscana Giovanissimi di Empoli rivolto alle categorie preagonistiche dall’Under6 all’Under12 dove ha conquistato ventidue ori, sette argenti e cinque bronzi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Al Presidente del Settore Regionale Karate Fijlkam , al nostro favoloso tecnico di Accademia , al nostro Amico Francesco Sagrazzini le congratulazioni di tutti noi per aver conseguito brillantemente il 4° Dan con i complimenti di tutta la commissione. Sei un - facebook.com facebook
