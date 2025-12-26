L’Accademia Karate Arezzo ha vinto il Trofeo Toscana Giovanissimi

Una pioggia di medaglie ha chiuso il 2025 dell’AKA - Accademia Karate Arezzo. La società aretina è stata l’assoluta protagonista del Trofeo Toscana Giovanissimi di Empoli rivolto alle categorie preagonistiche dall’Under6 all’Under12 dove ha conquistato ventidue ori, sette argenti e cinque bronzi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

