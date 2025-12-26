AKA – Accademia Karate Arezzo trionfa al Trofeo Toscana Giovanissimi

Una pioggia di medaglie ha chiuso nel migliore dei modi il 2025 dell’AKA – Accademia Karate Arezzo. La società aretina è stata assoluta protagonista del Trofeo Toscana Giovanissimi disputato a Empoli, manifestazione riservata alle categorie preagonistiche dall’Under6 all’Under12. Il bilancio finale parla di ventidue medaglie d’oro, sette d’argento e cinque di bronzo, risultati che hanno permesso all’AKA di conquistare il primo posto nella classifica generale. Le bambine e i bambini guidati dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini hanno mostrato grande preparazione e entusiasmo nelle diverse prove previste dal programma – dai percorsi motori ai giochi tecnici, fino ai combattimenti – riuscendo spesso a monopolizzare il podio in più categorie e a confermarsi come miglior gruppo giovanile dell’intera regione. 🔗 Leggi su Lortica.it

