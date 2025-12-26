AKA – Accademia Karate Arezzo trionfa al Trofeo Toscana Giovanissimi
Una pioggia di medaglie ha chiuso nel migliore dei modi il 2025 dell’AKA – Accademia Karate Arezzo. La società aretina è stata assoluta protagonista del Trofeo Toscana Giovanissimi disputato a Empoli, manifestazione riservata alle categorie preagonistiche dall’Under6 all’Under12. Il bilancio finale parla di ventidue medaglie d’oro, sette d’argento e cinque di bronzo, risultati che hanno permesso all’AKA di conquistare il primo posto nella classifica generale. Le bambine e i bambini guidati dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini hanno mostrato grande preparazione e entusiasmo nelle diverse prove previste dal programma – dai percorsi motori ai giochi tecnici, fino ai combattimenti – riuscendo spesso a monopolizzare il podio in più categorie e a confermarsi come miglior gruppo giovanile dell’intera regione. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche: L’AKA - Accademia Karate Arezzo ha vinto il Trofeo Toscana Giovanissimi
Leggi anche: L’AKA - Accademia Karate Arezzo vola ai Campionati Italiani Juniores
L’AKA - Accademia Karate Arezzo ha vinto il Trofeo Toscana Giovanissimi - La società aretina è stata l’assoluta protagonista del Trofeo Toscana Giovanissimi di Empoli ri ... msn.com
L’AKA - Accademia Karate Arezzo vola ai Campionati Italiani Juniores - Accademia Karate Arezzo stacca il pass per i Campionati Italiani Juniores. lanazione.it
L’Accademia Karate Arezzo al “Gorilla Camp” dell’olimpionico Luigi Busà - Ventitré giovani atleti della società aretina hanno partecipato alla prima edizione dello stage ... arezzonotizie.it
Giuseppe Bartolo. David Guetta · Let's Love. Domani a Messina presenti con 16 atleti dai piccoli under 8 ai piu grandi per l'ultimo appuntamento del 2025 Grand Prix Tournament in programma al Palarescifina di Messina. Accademia karate Bartolo Pachino & - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.