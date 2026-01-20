Spread Btp-Bund si impenna a 63 punti rendimenti in risalita sui titoli italiani

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha registrato un aumento, raggiungendo 63 punti. Questa variazione riflette le attuali tensioni internazionali e l’incertezza sulla posizione italiana riguardo alla Groenlandia, con i rendimenti dei titoli di Stato italiani in crescita superiore a quelli tedeschi. Un contesto che evidenzia le sfide del mercato obbligazionario e la percezione di rischio sui titoli italiani.

Apertura difficile per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Le tensioni internazionali e la posizione ambigua dell’Italia sulla Groenlandia fanno rialzare il differenziale, con i rendimenti dei titoli di Stato che superano per crescita anche gli interessi sui Bund. Lo spread è arrivato in mattinata a 63 punti base,cinque in più rispetto alla chiusura. Una conseguenza che sembra aver avuto effetto soltanto sui titoli italiani e tedeschi. In Francia e in Spagna infatti gli aumenti di rendimento dovuti all’instabilità geopolitica sono stati minori rispetto a quanto accaduto in Italia, anche per la maggiore esposizione del nostro Paese a eventuali dazi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund si impenna a 63 punti, rendimenti in risalita sui titoli italiani Spread Btp-Bund verso i 62 punti con il calo dei rendimenti, i titoli in cui investireLo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta intorno ai 62 punti, dopo un lieve calo all'apertura del 14 gennaio. Spread Btp-Bund a 59 punti, record dal 2008: corsa ai titoli di Stato italianiLo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si mantiene sotto i 60 punti, raggiungendo un minimo dal 2008. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Spread Btp-Bund si impenna a 63 punti, rendimenti in risalita sui titoli italiani - Le tensioni internazionali scuotono i titoli tedeschi e italiani, con lo spread tra Btp e Bund che risale oltre i 60 punti ... quifinanza.it

Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 62,9 punti - Il differenziale tra i due titoli di Stato si attesta a 62,9 punti dai 62,8 della vigilia. ansa.it

Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 62,9 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,49% #ANSA x.com

Borsa, l'Europa verso un avvio negativo. Pesano le tensioni sui dazi. Future in calo nel Vecchio continente e Wall Street. Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 62,9 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,49%. #ANSA - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.