Faenza il Bucci apre le porte per l’ultimo open day dell’anno
A Faenza, il “Luigi Bucci” invita al suo ultimo open day dell’anno, in programma sabato 10 e domenica 11 gennaio. L’evento rappresenta l’ultima occasione per conoscere l’offerta formativa e le opportunità di orientamento in entrata, offrendo agli interessati un momento di approfondimento e confronto in un contesto accogliente e informativo.
Sabato 10 e domenica 11 gennaio il “Luigi Bucci” di Faenza ospiterà il terzo e conclusivo appuntamento dedicato all’orientamento in entrata. Un’occasione cruciale per gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie per scoprire un’offerta formativa che coniuga innovazione tecnologica, sbocchi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
