Faenza il Bucci apre le porte per l’ultimo open day dell’anno

A Faenza, il “Luigi Bucci” invita al suo ultimo open day dell’anno, in programma sabato 10 e domenica 11 gennaio. L’evento rappresenta l’ultima occasione per conoscere l’offerta formativa e le opportunità di orientamento in entrata, offrendo agli interessati un momento di approfondimento e confronto in un contesto accogliente e informativo.

