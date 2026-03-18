Durante la partita tra Spezia ed Empoli, l’arbitro ha assegnato un rigore per un tocco in area, decisione che ha suscitato le critiche di Hristov, giocatore dello Spezia. La partita si è conclusa con il pareggio dell’Empoli in extremis, lasciando i tifosi e i giocatori dello Spezia visibilmente delusi. L’evento si è svolto martedì 17 marzo 2026 alle 23:53 nello Stadio Alberto Picco.

Martedì 17 marzo 2026, alle ore 23:53, la tensione nel cuore dello Stadio Alberto Picco si è sciolta in un misto di stanchezza e frustrazione dopo che l’Empoli ha pareggiato in extremis contro lo Spezia. Il capitano Petko Hristov ha espresso il suo sconcerto per le decisioni arbitrali, sottolineando come una manata contro l’Entella non sia stata punita con un rigore, mentre un tocco saltando in area oggi abbia portato a un calcio di punizione decisivo. La squadra ha lottato per 96 minuti con entusiasmo, ma torna a casa con un solo punto guadagnato grazie al gol di Saporiti. La discrepanza delle decisioni arbitrali. Il capitano Petko Hristov ha affrontato i giornalisti nella sala stampa portando avanti una critica netta verso la gestione dell’incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezia: rigore su tocco, Hristov critica l’arbitraggio

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