De Jong critica l' arbitraggio | Se l' immagine non è AI è inaccettabile

De Jong ha espresso forte disapprovazione per le decisioni arbitrali, sostenendo che se le immagini non sono generate dall’intelligenza artificiale, sono inaccettabili. Durante la semifinale di andata della Coppa del Re tra Barcellona e Atletico Madrid, il centrocampista olandese ha criticato le scelte dell’arbitro, che hanno influito sull’andamento della partita. La discussione si è accesa anche sui social, dove molti tifosi hanno commentato con insoddisfazione, evidenziando come le decisioni possano aver alterato il risultato e sollevando dubbi sulla trasparenza degli arbitraggi.

Il confronto tra Barcellona e Atletico Madrid, valido per la semifinale di andata della Coppa del Re, ha acceso un vivace dibattito non solo sull'esito ma anche sulle scelte arbitrarie e sull'uso della tecnologia. Il risultato pesante ha amplificato le discussioni post gara, spingendo addosso nuove domande sull'interpretazione delle decisioni city della sala VAR e sulle implicazioni per la corsa alla finale. Al 52' è arrivato il gol della bandiera del Barcellona, firmato da Pau Cubarsí su assist di Lewandowski, ma la rete non ha reso ufficiale il punteggio. Dopo una lunga verifica, la sala VAR ha annullato la rete per fuorigioco, decisione che si è protratta oltre sette minuti.