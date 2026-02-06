Cesari critica il rigore dell' Atalanta-Juve | Il tocco di mano di Bremer è anti-calcio

Durante la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, Francesco Cesari ha criticato duramente il rigore concesso ai bergamaschi. Secondo l’ex arbitro, il tocco di mano di Bremer non era da rigore e definisce quell’episodio come “anti-calcio”. La moviola ha evidenziato due momenti chiave che hanno influito sul risultato finale, concluso con un netto 3-0 per l’Atalanta.

