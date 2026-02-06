Cesari critica il rigore dell' Atalanta-Juve | Il tocco di mano di Bremer è anti-calcio
Durante la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, Francesco Cesari ha criticato duramente il rigore concesso ai bergamaschi. Secondo l’ex arbitro, il tocco di mano di Bremer non era da rigore e definisce quell’episodio come “anti-calcio”. La moviola ha evidenziato due momenti chiave che hanno influito sul risultato finale, concluso con un netto 3-0 per l’Atalanta.
Una moviola significativa illumina due episodi chiave di Atalanta–Juventus di Coppa Italia, conclusa 3-0 per la squadra di casa. Dagli studi Mediaset, Graziano Cesari ha fornito una lettura tecnica degli interventi arbitrali, concentrandosi sulle condizioni regolamentari e sul corretto impiego del Var. La valutazione si è soffermata su due momenti controversi. In primo piano, il contatto di Bremer con la mano e l’eventuale rigore, seguito da un'inchiesta sulla decisione arbitrale e sull’intervento del Var. In secondo piano, l’episodio in area juventina al 58', riguardante un presunto contatto tra Cambiaso e De Roon, che non ha portato all’assegnazione di un penalty nonostante le proteste della Juventus. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Moviola Atalanta Juve, Graziano Cesari polemizza: «Il rigore per tocco di mano di Bremer è l’anti-calcio! Vi spiego»
