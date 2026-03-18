Benevento | otto giovani arrestati per la violenta aggressione fuori dalla discoteca XUÈ di Montesarchio

Otto giovani sono stati arrestati a Benevento in relazione a un’aggressione avvenuta fuori dalla discoteca XUÈ di Montesarchio. La Procura ha ricostruito l’episodio, che ha coinvolto Cusano Gaetano e Mazzarelli Antonio, e le indagini sono state coordinate dalla Compagnia dei Carabinieri locale. L’accusa riguarda tentato omicidio e lesioni aggravate.

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