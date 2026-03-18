E poi: il primo attacco agli impianti di gas dell’Iran, e i paesi del Golfo che vogliono che Trump finisca il lavoro. Una puntata sulle monarchie arabe del golfo Persico, per capire la loro storia e i loro governi, ora che è tutto messo in discussione dagli attacchi dell’Iran Uno degli uomini più importanti del regime iraniano, e questo è un duro colpo. E poi: Trump ha fatto il licenziamento sbagliato nel momento sbagliato Perché Benjamin Netanyahu è uno dei vincitori di questa guerra, e inoltre: la vita a Teheran, le montagne del Kurdistan e un sito di scommesse online E poi: che cosa sta succedendo nel nord dell'Iraq, le non-soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e la squadra di calcio femminile dell'Iran 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Speciale – La “strategia della decapitazione” di Israele

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