Space 11 nomina l’ex dirigente NASA Camille Wardrop Alleyne

Space 11 ha annunciato la nomina di Camille Wardrop Alleyne, ex dirigente NASA, come consulente strategico. La società, fondata da Andrea Iervolino, sta costruendo una rete composta da astronauti, scienziati e manager coinvolti in progetti spaziali. La nomina si inserisce in un piano di sviluppo che vede l’azienda consolidare le collaborazioni nel settore aerospaziale.

. La società fondata da Andrea Iervolino affida all’ex dirigente NASA un ruolo di advisory strategico mentre prende forma una rete di astronauti, scienziati e manager legata ai progetti nello spazio. New York 18 marzo, Space 11 rafforza il proprio board internazionale con l’ingresso della ex dirigente senior della NASA Dr.ssa Camille Wardrop Alleyne, nominata Strategic Advisor e membro del Global Space Advisory Board. La società fondata da Andrea Iervolino aggiunge così una figura di profilo internazionale al percorso con cui sta costruendo una rete di astronauti, scienziati e protagonisti dell’industria spaziale chiamati a orientarne la strategia tra esplorazione, tecnologia avanzata e media. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Articoli correlati Leggi anche: Space 11 nomina l’ex capo scienziato della NASA James L. Green nel comitato consultivo globale per lo spazio Nomina contestata per incompatibilità nel ruolo di dirigente dell’Agenzia ambientale ligureIl Partito Democratico ha sollevato un’obiezione formale contro la nomina del nuovo direttore dell’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti...