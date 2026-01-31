Nomina contestata per incompatibilità nel ruolo di dirigente dell’Agenzia ambientale ligure

Il Partito Democratico ha fatto sapere di aver presentato un’obiezione contro la nomina del nuovo direttore dell’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Liguria. Secondo il partito, il candidato non può ricoprire quel ruolo perché ci sarebbero conflitti di interesse. La questione sta facendo discutere, e ancora non si sa come si svilupperanno le prossime mosse.

Il Partito Democratico ha sollevato un'obiezione formale contro la nomina del nuovo direttore dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti della Liguria, sostenendo che il candidato risulti incompatibile con il ruolo per ragioni di conflitto di interessi. L'annuncio della designazione è arrivato a fine settimana, ma già nei primi giorni successivi ha generato un dibattito acceso tra le forze politiche locali. Il nuovo dirigente, un professionista con un'esperienza pluriennale nel settore ambientale e in precedenza legato a società private operanti nel settore dei rifiuti, è stato scelto in seguito a una procedura di selezione interna, ma il Pd ha contestato la decisione sulla base di normative nazionali e regionali che disciplinano l'incompatibilità tra incarichi pubblici e attività private svolte in passato.

