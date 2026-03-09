Space 11 ha annunciato la nomina di James L. Green, ex capo scienziato della NASA, nel suo comitato consultivo globale per lo spazio. La decisione riguarda il coinvolgimento di Green in un ruolo strategico all’interno del gruppo, che si occupa di questioni legate alle attività spaziali. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa.

Space 11 nomina l’ex capo scienziato della NASA James L. Green, membro del proprio comitato consultivo globale per lo spazio. Los Angeles, 5 marzo 2026 – Space 11 annuncia la nomina di James L. Green a consulente strategico e membro del comitato consultivo globale per lo spazio di Space 11. Il dottor Green ha lavorato per decenni alla NASA, ricoprendo il ruolo di capo scienziato della NASA. E, in precedenza, di direttore della divisione di scienze planetarie. In tali ruoli, ha contribuito a definire la strategia scientifica della NASA, ha supervisionato i programmi di esplorazione planetaria e ha contribuito a plasmare le moderne iniziative di esplorazione dello spazio profondo e di Marte. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Space 11 nomina l'ex capo scienziato della NASA James L. Green nel comitato consultivo globale per lo spazio

