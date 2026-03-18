Spaccio armi ed esplosivi | 50enne finisce in carcere

I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 50 anni, che era già ai domiciliari, in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria per violazione delle condizioni imposte, legate a un procedimento riguardante spaccio di droga, armi ed esplosivi. L’uomo è stato portato in carcere e ora si trova in custodia nel reparto detentivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri hanno tratto in arresto un 50enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni imposte. Il provvedimento scaturisce da una richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dall’Arma, a seguito delle violazioni accertate dai militari. In particolare, l’Autorità Giudiziaria, concordando con le risultanze refertate dal reparto operante, ha ritenuto il soggetto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, omessa denuncia e detenzione illegale di materie esplodenti, commessi il 1° marzo 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spaccio, armi ed esplosivi: 50enne finisce in carcere Articoli correlati Droga, armi ed esplosivi: blitz della Finanza nell'Agro, 4 arrestiNel corso delle operazioni sono stati eseguiti quattro arresti e numerosi sequestri. Latina, scoperto e sequestrato un arsenale di armi ed esplosivi a San Felice CirceoUn’operazione della Polizia di Stato di Latina ha portato alla scoperta e al sequestro di armi da fuoco ed esplosivi in diversi appartamenti della... Altri aggiornamenti su Spaccio armi ed esplosivi 50enne... Discussioni sull' argomento Blitz dei carabinieri a Crespellano: in casa armi da guerra e molotov, arrestato un 61enne; Operazione antidroga Pullo, 21 indagati a Lamezia Terme; Tenta di acquistare una pistola, ma ha il porto d'armi scaduto: scatta la denuncia; Melfi, trovano armi e cocaina nella sua base operativa: arrestato pregiudicato. Le indagini svolte hanno fatto emergere un'attività di consumo e spaccio di stupefacenti a tossicodipendenti locali per 480 grammi di cocaina x.com Spaccio di 20 chili di marijuana: condannati in primo grado e assolti in appello - Che cosa è successo Per tre imputati ribaltata la sentenza, un quarto aveva patteggiato - facebook.com facebook