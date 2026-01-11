latina scoperto e sequestrato un arsenale di armi ed esplosivi a san felice circeo

Una recente operazione della Polizia di Stato di Latina ha portato al sequestro di un arsenale di armi e esplosivi nascosto in vari appartamenti di San Felice Circeo. L’intervento si inserisce in attività investigative volte a garantire la sicurezza pubblica, evidenziando l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.

L'operazione della Polizia di Stato. Un'operazione della Polizia di Stato di Latina ha portato alla scoperta e al sequestro di armi da fuoco ed esplosivi in diversi appartamenti della provincia. L'intervento, condotto dalla Squadra Mobile, ha permesso di individuare materiali estremamente pericolosi, tra cui ordigni artigianali e armi clandestine. Il ritrovamento a Latina Scalo. Nel corso delle perquisizioni effettuate a Latina Scalo, gli investigatori hanno rinvenuto una replica di pistola, che potrebbe essere stata alterata per renderla funzionante. L'arma è stata sequestrata e sarà sottoposta a accertamenti balistici per verificarne l'effettiva capacità di sparo e un eventuale utilizzo in fatti criminosi.

